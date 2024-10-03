نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يسقط في فخ الخسارة أمام ليل بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة ريال مدريد أمام نظيره ليل وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ريال مدريد وليل الفرنسي

واستطاع ليل الفوز بهدف نظيف في واحدة من مفاجات مباريات دوري الأبطال في الجولة الثانية.

هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب جوناثان ديفيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء سددت بنجاح في الشباك ليضع فريقه في المقدمة.

وحاول ريال مدريد العودة من جديد لكن استمرت معاناة الملكي في المباريات الأخيرة.

تشكيل ريال مدريد في المباراة