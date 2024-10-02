نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا.. بنفيكا يتقدم علي أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي الشوط الأول من المواجهة التي جمعت بين بنفيكا وأتلتيكو مدريد علي أرضية ملعب دالوز، بتقدم الفريق البرتغالي بهدف نظيف، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بنفيكا يتقدم علي أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول

أحرز بنفيكا البرتغالي هدفه عن طريق الوافد الجديد التركي كريم أكتوركوغلو في الدقيقة 13، بعد تمريرة رائعة من زميله النرويجي فردريك أورسنيس.

وأجري الأرجنتيني دييجو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد تغيرًا في الدقيقة 33، بنزول ناهويل مولينا بدلًا من ماركوس يورينتي.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد في الشوط الأول كالتالي:-

حراسة المرمي:- أوبلاك

خط الدفاع:- خمينيز، ماندافا، فيستل

خط الوسط:- لينو، كوكي، دي بول، يورينتي

خط الهجوم:- جريزمان، كوريا، ألفاريز.