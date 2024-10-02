نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري البورسعيدي ينفي تلقي عروض من بيراميدز لضم محمود جاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفى مسئولو النادي المصري تلقيهم أي عرض من نادي بيراميدز لضم حارس المرمى محمود جاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح مصدر في مجلس إدارة النادي المصري، في تصريحات صحفية، أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية أو عبر وكلاء اللاعبين من بيراميدز خلال الأيام الماضية.

وأضاف المصدر، أن النادي المصري تلقى عرضا من بيراميدز قبل نحو شهر، بقيمة 50 مليون جنيه، لكن مجلس الإدارة رفضه في ذلك الوقت.

واختتم حديثه، بأن النادي لم يدرس فكرة بيع أي لاعب في فترة الانتقالات الحالية، حيث يسعى لتدعيم الفريق للمنافسة في البطولات المحلية والأفريقية.