رسميا.. أليو سيسيه يرحل عن تدريب منتخب السنغال بعد 9 سنوات

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رحيل المدرب أليو سيسيه عن قيادة المنتخب الوطني، وذلك بعد 9 سنوات من توليه المسؤولية الفنية لأسود التيرانجا.

أليو سيسيه يرحل عن تدريب منتخب السنغال بعد 9 سنوات

وأوضح البيان أن سيسيه غادر منصبه بعد رفض وزارة الشباب والرياضة تجديد عقده لعام إضافي، لتنتهي بذلك رحلة سيسيه رفقة منتخب السنغال.

وكان الاتحاد قد أعلن في مارس الماضي عن تمديد عقد سيسيه حتى كأس العالم 2026، إلا أن المنتخب السنغالي خرج مبكرا من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في دور الـ16 على يد كوت ديفوار بركلات الترجيح.

جدير بالذكر، أن سيسيه تولى تدريب المنتخب السنغالي منذ عام 2015، وحقق معهم لقب كأس الأمم الأفريقية 2021 لأول مرة في تاريخ البلاد، بالإضافة إلى تأهل الفريق لكأس العالم في نسختي 2018 و2022.