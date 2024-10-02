الرياضة

حمزة المثلوثي يوجه رسالة خاصة لـ جماهير الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - وجه التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة لجماهير نادي الزمالك، بعد الفوز على النادي ، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

رسالة حمزة المثلوثي لجماهير الزمالك

وقال حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أقول للجماهير ألف مبروك على لقب السوبر الإفريقي، وهي بطولة تاريخية، لكننا من يوم السبت سنغلق صفحتها.

واختتم حمزة المثلوثي: سنبدأ من يوم السبت الاستعداد للبطولات المقبلة وأولها السوبر المصري، وذلك من أجل تحقيق موسم تاريخي لجماهير الزمالك.
 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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