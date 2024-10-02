نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة المثلوثي يوجه رسالة خاصة لـ جماهير الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة لجماهير نادي الزمالك، بعد الفوز على النادي الأهلي، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

رسالة حمزة المثلوثي لجماهير الزمالك

وقال حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أقول للجماهير ألف مبروك على لقب السوبر الإفريقي، وهي بطولة تاريخية، لكننا من يوم السبت سنغلق صفحتها.

واختتم حمزة المثلوثي: سنبدأ من يوم السبت الاستعداد للبطولات المقبلة وأولها السوبر المصري، وذلك من أجل تحقيق موسم تاريخي لجماهير الزمالك.

