نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة المثلوثي يكشف موقفه من الغياب عن قائمة منتخب تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من الغياب عن قائمة منتخب تونس في الفترة الأخيرة، تحت قيادة المدرب فوزي البنزرتي.

تصريحات حمزة المثلوثي

وقال حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لا يحزنني عدم التواجد في المنتخب، وهي وجهات نظر.

واختتم حمزة المثلوثي: أنا أقدم كل ما لدي وفي الأخير هي وجهات نظر فنية، وأنا أشجع المنتخب دائمًا سواء كنت موجودا أو لا.