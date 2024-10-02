الرياضة

حمزة المثلوثي يكشف موقفه من الغياب عن قائمة منتخب تونس

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أحمد جودة - القاهرة - كشف التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من الغياب عن قائمة منتخب تونس في الفترة الأخيرة، تحت قيادة المدرب فوزي البنزرتي.

تصريحات حمزة المثلوثي

وقال حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لا يحزنني عدم التواجد في المنتخب، وهي وجهات نظر.

واختتم حمزة المثلوثي: أنا أقدم كل ما لدي وفي الأخير هي وجهات نظر فنية، وأنا أشجع المنتخب دائمًا سواء كنت موجودا أو لا.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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