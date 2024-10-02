نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات جديدة على لائحة الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، بالتعاون مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، تعديلات على لائحة الفريق استعدادًا للموسم الجديد، تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها قريبًا.

وذكر مصدر داخل النادي خلال تصريحات صحفية، أن التعديلات تشمل تعديل بنود المكافآت والعقوبات لتعزيز حافز اللاعبين في المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الزمالك.

كما سيتم إعداد لائحة جديدة لتنظيم ظهور اللاعبين الإعلامي في البرامج التلفزيونية، لتجنب حدوث مشاكل داخل غرف خلع الملابس.

على صعيد آخر، قرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة 6 أيام من التدريبات الجماعية، بعد العودة من السعودية والتتويج بالسوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، تحضيرًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.