نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة التونسي يكشف أصعب فتراته مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن بطولة كأس الكونفدرالية أحسن لقب في مسيرته حيث جاءت بعد تعب كبير جوه الملعب وخارجه.

تصريحات حمزة المثلوثي

وأضاف حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية فتح السبيل للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي.

وتابع حمزة المثلوثي: أول موسم لي مع الزمالك كان صعبا بسبب كثير من الناس الذين يصنعون المشكلات، لدرجة أني بقيت 6 أشهر دون تدريب.

وأكمل المثلوثي: الجماهير لا تعلم الأزمات التي مررت بها ومعها الحق في الانتقاد، واشتغلت على نفسي كثيرا وأنا تحت أمر نادي الزمالك في أي شي.

واختتم حمزة المثلوثي: مباراة السوبر الإفريقي تلعب أمام الفريق فريق كبير، ولا بد أن تكون في تركيزك 100% وحضرنا للمباراة بجدية ولم نكن نتحدث سوى عن الكرة.

