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أحمد جودة - القاهرة - كشف الألماني هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة الإسباني بأنه لن يستسلم لرغبات لاعبيه بعد ظهور إشارات استياء من نجمي برشلونة ليفاندوفسكي ولامين يامال بعد إخراجهم من مباراة الفوز على يونج بويز بخماسية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

فليك يعلق على استياء نجمي برشلونة أمام يونج بويز

وقال هانزي فليك في تصريحات صحفية: "هذا جزء من اللعبة، ليس لدينا لاعب واحد فقط ولكن العديد، لدينا العديد من المباريات ولذلك يمكن إجراء تغيير".

وأضاف: "أنا متأكد بأن ليفاندوفسكي كان يريد اللعب أكثر لكن هذا كل شئ، لا يمكننا أن نأخذ في الاعتبار ما إذا كان ليفاندوفسكي يريد الاستمرار في اللعب أو لا".

وعن تواضع مستوى أنسو فاتي في المباراة، اختتم فليك تصريحاته قائلا: "من السهل فهم ذلك، كان ذلك هو المركز الذي لعب به أنسو لأننا أردنا منح بيدري قسطًا من الراحة واعتقدنا بأن دي يونج كان عليه لعب دقائق أقل".

يذكر أن ب أو فيكتور وفرينكي دي يونج دخلا بدلًا من ليفاندوفسكي ويامال وبدا أن الثنائي منزعجًا من خروجهم قبل آخر 10 دقائق من المباراة وكان ليفاندوفسكي قد سجل ثنائية بينما لم يسجل لامين يامال.