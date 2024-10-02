نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك: ركلة جزاء أكرم توفيق قاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن ركلة الجزاء المحتسبة ضده لصالح النادي الأهلي، في مباراة السوبر الإفريقي.

تصريحات حمزة المثلوثي

وقال حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، إن ركلة جزاء التي تم احتسابها ضده إذا رأيتها على الفار تقول إنها ركلة جزاء.

وأضاف نجم الزمالك: لكن هناك زوايا كثيرة تؤكد أنه لا يمكن أن تتحسب هذه الكرة ركلة جزاء، حيث أنها صورت أن التدخل كان قويا.

وتابع حمزة المثلوثي: من وجهة نظري أن ركلة الجزاء قاسية، ولكن من الممكن أن يتم احتسابها، وكرم توفيق كان متفاجئ من احتسابها.

واختتم المثلوثي: لا يوجد أي لاعب من بين 22 لاعبا في الملعب قال إنها ركلة جزاء، ولكن زاوية الفار أوضحت أن التدخل كان عنيفا.

