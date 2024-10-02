نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب مانشستر يونايتد يعلن موقفه من الرحيل ويكشف سر تراجع مستوي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض مانشستر يونايتد الأحد الماضي لهزيمة قاسية علي يد توتنهام هوتسبير بثلاثية نظيفة، علي أرضية ملعب أولد ترافورد، ضمن فعاليات السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد الهولندي إريك تين هاج مدرب المان يونايتد، أنه باقي في منصبه رغم تراجع مستوي الفريق في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أنه يحظى بثقة إدارة النادي.

تين هاج: واثق من تحقيق نجاح مع مانشستر يونايتد هذا الموسم

وتحدث الهولندي تين هاج صباح اليوم الأربعاء، لشبكة سكاي نيوز، قائلًا "لا يوجد شيء سهل، لكن هذا الأمر لا يستدعي الذعر بالنسبة لي، يمكننا حل المشاكل، وهذا الفريق قادر على حل هذه المشكلة، سنحقق النجاح هذا الموسم".

وبسؤاله عن احتماليه رحيله عن الفريق، إذا سارت الأمور بشكل سيئ في المباراتين التاليتين، أجاب تين هاج "أنا لا أفكر في الأمر، ولست قلقًا، لقد خلقًا حالة من الترابط في الصيف مع الملكية والقيادة، لقد توصلنا إلى هذا الاتفاق، وكنا جميعًا ندعمه، نحن نعلم أن الاستراتيجية هي ضم لاعبين شباب في فترة انتقالية".

وأضاف "لقد كنا في مرحلة انتقالية لفترة طويلة في مانشستر يونايتد، منذ اللحظة التي جئت فيها، كنا نعلم أنه يتعين علينا التغيير، كان علينا استبدال بعض اللاعبين الأكبر سنا، لقد كان اختيارنا هو ضم لاعبين شباب، وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت حتى نتمكن من توصيل الرسائل، ولتبني نموذج لعب جديد، وتقديم ثقافة جديدة، وهذا الأمر يستغرق بعض الوقت، وفي الوقت نفسه، يتعين علينا أن نفوز، وأعتقد أننا أثبتنا خلال العامين الماضيين أننا قادرون على الفوز".

وعن سر تراجع مستوي الفريق في الآونة الأخيرة، أوضح تين هاج، قائلًا "عندما يقدم اللاعبون أداءً سيئًا، فهذا يعني أنني لم أقم بعملي بشكل رائع لأنهم لم يلعبوا كما توقعت منهم نحن هنا معًا وعلينا أن نناضل معًا للخروج من هذا، على صفحة واحدة على الرغم من الأداء المثير للقلق ضد توتنها".

وأختتم حديثه، قائلا "كما يمكنك أن ترى المشجعين، إنهم يشعرون بخيبة أمل، لكنهم ظلوا معنا وواصلوا دعمنا من اللحظة الأولى حتى اللحظة الأخيرة، نحن في هذا الأمر معًا"

ويستعد مانشستر يونايتد لملأقاة بورتو البرتغالي غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل المان يونايتد المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 7 نقاط.