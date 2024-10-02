عاجل.. برشلونة يعلن التعاقد مع الحارس تشيزني

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أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي سابقًا لحماية مرمى الفريق بعد غياب شتيجن.

برشلونة يعلن التعاقد مع الحارس تشيزني

وتعرض تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني إلى تمزق في وتر الرضفة لركبته اليمنى خلال مباراة برشلونة أمام فياريال بالدوري الإسباني.

وسيغيب شتيجن مدة طويلة تقدر بثماني أشهر بعدما خضع لعملية جراحية مباشرة عقب إصابته مؤخرًا.

وبحسب ما أعلنه برشلونة فإن تشيزني سيكون لاعبًا برشلونيا حتى نهاية الموسم، من أجل قيادة الفريق الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن تشيزني لعب مع آرسنال وروما، وخاض 84 مباراة دولية مع بولندا.