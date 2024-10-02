نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك: علي معلول أفضل محترف أجنبي في تاريخ الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن علاقته بمواطنه علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

تصريحات حمزة المثلوثي

وقال حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، إن علي معلول أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية.

وأضاف حمزة المثلوثي: علي معلول أفضل أجنبي دخل مصر بالأرقام، وأتمنى له التوفيق وأتمنى تعافيه من الإصابة سريعا.

