حمزة المثلوثي يكشف موقفه من التجديد لـ الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من التجديد لنادي الزمالك بعد نهاية الموسم، وإمكانية استمراره حتى نهاية الموسم.

تصريحات حمزة المثلوثي

وقال حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، إنه لا يمكن لأي شخص أن يرفض نادي الزمالك، والاستمرار داخل جدرانه.

وتابع النجم التونسي حمزة المثلوثي: الزمالك شيء خاص في مسيرتي ولقيت كل الحب والاحترام، لكن لم يتم فتح باب التجديد حتى الآن.

واختتم حمزة المثلوثي تصريحاته: لا توجد اتصالات للتجديد حتى الأن لكني أعتبر نفسي أحد أبناء النادي، والخيرة في ما اختاره الله ومازلنا في بداية الموسم.

