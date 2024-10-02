نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يتحرك لتجديد عقود رباعي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر من مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات صحفية، أن الإدارة قد حسمت قرارها بتجديد عقد عبدالله السعيد لموسم إضافي، نظرا لأن عقده الحالي ينتهي في نهاية الموسم المقبل، مما يتيح له فرصة التوقيع لأي ناد آخر في يناير المقبل.

الزمالك يتحرك لتجديد عقود رباعي الفريق

كما أضاف المصدر أن الثنائي التونسي، سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي، ستنتهي عقودهما مع الزمالك بنهاية الموسم، وقد تم الاتفاق على تمديد عقودهما لمدة موسمين مع الأخذ في الاعتبار الجوانب المالية.

وأشار، إلى أن إدارة الأبيض اقتربت من حسم تجديد تعاقدها مع أحمد سيد زيزو، وذلك بعد التوصل لاتفاق نهائي معه وتوفير المبلغ المطلوب.

وأفاد المصدر بأن جميع هذه الأمور سيتم حسمها بعد انتهاء الفريق من منافسات بطولة كأس السوبر المصري، المقررة إقامتها في دولة الإمارات.

