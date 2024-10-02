نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر المنافسة في دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025، حيث يسعى النجوم إلى التميز وتحقيق الألقاب، ويستمر صراع الهدافين بين جميع لاعبي الفرق المشاركة في البطولة.

وقبل مباريات اليوم، يظهر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب فريق برشلونة، كواحد من أبرز الهدافين، حيث تمكن من تسجيل هدفين في مباراة النادي الكتالوني أمام يونج بويز، مما يعزز من رصيده في البطولة.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباريات اليوم

جاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري كالأتي:

1.هاري كين (بايرن ميونخ) - 4 أهداف

2.كريم أديمي (بوروسيا دورتموند) - 3 أهداف

3.سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند) - 3 أهداف

4.عبد الله ديبو سيما (بريست) - 3 أهداف

5.روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 2 أهداف

6.ان كايرينين (سبارتا براج) - 2 أهداف

7.ديزان مايدا (سيلتيك) - 2 أهداف

8.مايكل أوليسي (بايرن ميونخ) - 2 أهداف

9.فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) - 2 أهداف

10.إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - هدف واحد

مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا اليوم

تستمر المنافسة في دوري أبطال أوروبا، ومع تألق النجوم أمثال ليفاندوفسكي وهاري كين، وتزداد الإثارة في كل جولة، ويقام اليوم مواجهات نارية بين أندية القارة العجوز.

وتعتبر المباريات التي ستقام اليوم فرصة للاعبين الآخرين لتسجيل أهداف جديدة، مما قد يؤثر على ترتيب الهدافين، سيتابع عشاق كرة القدم هذه المواجهات بشغف، في انتظار من سيستطيع إضافة أهداف جديدة إلى رصيده.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

شاختار دونيتسك × أتالانتا – الساعة 7:45 مساءً.

جيرونا × فينورد – الساعة 7:45 مساءً - عبر قناة beIN Sports HD 2.

أستون فيلا × بايرن ميونخ – الساعة 10 مساءً - عبر قناة beIN Sports HD 3.

لايبزج × يوفنتوس – الساعة 10 مساءً.

ليل × ريال مدريد – الساعة 10 مساءً - عبر قناة beIN Sports HD 1.

ليفربول × بولونيا – الساعة 10 مساءً - عبر قناة beIN Sports HD 2.

بنفيكا × أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساءً - عبر قناة beIN Sports HD 5.

شتورم جراتس × كلوب بروج – الساعة 10 مساءً - عبر قناة beIN Sports HD 9.

دينامو زغرب × موناكو – الساعة 10 مساءً - عبر قناة beIN Sports HD 8.

