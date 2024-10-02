نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة المثلوثي: وسام أبو علي مهاجم جيد.. ولكن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن النادي الأهلي لديه لاعبين مميزين دائمًا وليس وسام أبو علي فقط والدليل أنهم يتنافسون على كل البطولات وحصد اللقب الإفريقي.

تصريحات حمزة المثلوثي

وأضاف حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لعبت ضد وسام أبو علي مرتين وأصبحت أحفظه جيدا بعدما ذاكرته قبل المباراة بجانب أني لدي بعض الخبرات، بجانب وجود حسام عبد المجيد الذي قدم مباراة مميزة.

واختتم حمزة المثلوثي: أوجه الشكر لجماهير نادي الزمالك، وأعدهم بتحقيق البطولات من أجل تحقيق موسم تاريخي.

