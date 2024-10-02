نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساكا يعرب عن قناعته بقدرة أرسنال على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب بوكايو ساكا، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن قناعته بأن أرسنال بمقدوره التفوق على مانشستر سيتي والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ساكا أدلى بهذه التصريحات عقب فوز أرسنال على باريس سان جيرمان 2 / صفر بدوري أبطال أوروبا.

وكان أرسنال أنهى الموسمين الماضيين في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي، بقيادة جوسيب جوارديولا.

وعند سؤاله عما إذا كان أرسنال جاهز للتتويج بأول لقب للفريق في الدوري منذ عام 2004، أجاب ساكا لشبكة (سي.بي.اس):" لا أريد أن أضع الكثير من الضغوط علينا، ولكني أعتقد أن هذا هو العام المناسب".

وأضاف:"اقتربنا كثيرا في الموسمين الماضيين ونحن نقترب أكثر، ولكن، نعم، نتمنى أن نتوج باللقب هذا العام".

بعدما افتتح الفريق حملته في دوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي أمام أتالانتا، وجه أرسنال إنذارا شديد اللهجة لمنافسيه في دوري الأبطال من خلال تحقيق فوز مستحق.

وأوضح ساكا:" عندما كنا نلعب في أوروبا أمام الفرق الكبرى لم نظهر كل جودتنا، ولم نظهر بمعاييرنا المعتادة، ولكننا أظهرنا هذا اليوم على أرضنا".