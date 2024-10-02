نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اقتراب الصلح" فتوح يزور أسرة الراحل السيد الشبكي لتقديم واجب العزاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المحامي أشرف عبد العزيز، تقديم أحمد فتوح لاعب الزمالك في واجب العزاء في المرحوم السيد أحمد السيد الشبكي.

وأخلت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات، سبيل اللاعب أحمد فتوح، بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل المحاكمة لجلسة 22 أكتوبر في مقتل السيد الشبكي بالخطأ من لاعب الأبيض.

وأصدر القرار برئاسة المستشار أمجد السيد عوض- رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين بركات عبد الحليم ومحمد عبد السميع العشماوى وعبد الجليل محمد حماد، وأمانة سر حسن عمر.

"اقتراب الصلح" أحمد فتوح يزور أسرة الراحل السيد الشبكي

وقال عبد العزيز عبر “فيسبوك”: “توجهت اليوم وبصحبتى اللاعب أحمد فتوح إلى أسره المغفور له بإذن الله المرحوم السيد أحمد السيد الشبكي لتقديم واجب العزاء لهم فى مصابهم الجلل وقد تفضلوا سيادتهم مشكورين بتقبل العزاء من أحمد فتوح”.

وأتم “إننى اتقدم بخالص الشكر والتقدير لهم بالأصالة عن نفسي وبالنيابه عن احمد فتوح ولهم كل الشكر والتقدير والاحترام، وللفقيد العزيز الرحمه وأن يسكنه الله فسيح جناته”.