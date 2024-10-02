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أحمد جودة - القاهرة - حث إريك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، لاعبي فريقه على الحفاظ على ثقتهم في مسعاهم للعودة للانتصارات بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام توتنهام يوم الأحد الماضي.

تن هاج يحث لاعبي مانشستر يونايتد على التحلي بالثقة للعودة للانتصارات

وازدادت الضغوط على تن هاج بعد خسارة ثلاث مباريات من أول ست مباريات بالدوري، واحتلال الفريق للمركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

ولكن يبدو أن المدرب الهولندي رفع شعار التحدي قبل مواجهة بورتو وأعرب عن عدم قلقه بشأن مستقبله مع الفريق.

وقال المدرب الهولندي لشبكة "سكاي سبورتس":" لا أفكر في هذا. لا أشعر بالقلق".

وأضاف:"سنحقق نجاحات من هذا الموسم. لا يوجد شيء سهل ولكن لا يوجد ما يدعوني للذعر. يمكننا حل هذه المشكلة، هذا الفريق بإمكانه حل هذه المشكلة".

وأوضح:"كان الأداء سيئا أمام توتنهام. يجب أن أوضح المشاكل لإعطاء الحلول للفريق. الشيء الأكثر الأهمية هو الحفاظ على الإيمان. هذه هي أهم رسالة لأنك لو فقدت الإيمان، ستفقد كل شيء".

وأكد:" حتى بعد كل الانتكاسات (أمام توتنهام) يجب أن نستمر. هذا هو الفريق، يريدون القتال من أجل بعضهم البعض. عندما نخسر، يشعر الجميع بالحزن والإحباط، ولكنه يشعل حماسنا أيضا".