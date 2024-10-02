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أحمد جودة - القاهرة - أكد هانز فليك مدرب برشلونة أنه "كان من الضروري حصد النقاط الثلاث" خلال لقاء يانج بويز السويسري في دوري الأبطال الذي انتهى بفوز كبير (5-0) لصالح البلوجرانا، بعد الخسارة في الجولة الأولى على يد موناكو.

فليك يعلق على غضب يامال.. ويتجنب السؤال الصعب

وقال فليك: "كان من المهم حصد النقاط الثلاث، ومع نتيجة 5-0، أعتقد أننا استحققنا الفوز. لعبنا في البداية بقدر أقل من الثقة".

وتابع: "لكن بعد الهدف الأول استعدنا ثقتنا بأنفسنا وأصبحت الأمور سهلة. راضون تماما ويجب أن نواصل على هذا النحو"، خلال مؤتمر صحفي من ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي مساء أمس الثلاثاء.

وقلل المدرب الألماني من الخروج الغاضب ليامين يامال في الشوط الثاني عند استبداله، موضحا: "هناك الكثير من المباريات تنتظرنا وقد حصل بالفعل على دقائق لعب وفيرة".

أكد هانز فليك مدرب برشلونة أنه "كان من الضروري حصد النقاط الثلاث" خلال لقاء يانج بويز السويسري في دوري الأبطال الذي انتهى بفوز كبير (5-0) لصالح البلوجرانا، بعد الخسارة في الجولة الأولى على يد موناكو.

وقال فليك: "كان من المهم حصد النقاط الثلاث، ومع نتيجة 5-0، أعتقد أننا استحققنا الفوز. لعبنا في البداية بقدر أقل من الثقة".

وتابع: "لكن بعد الهدف الأول استعدنا ثقتنا بأنفسنا وأصبحت الأمور سهلة. راضون تماما ويجب أن نواصل على هذا النحو"، خلال مؤتمر صحفي من ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي مساء أمس الثلاثاء.

وقلل المدرب الألماني من الخروج الغاضب ليامين يامال في الشوط الثاني عند استبداله، موضحا: "هناك الكثير من المباريات تنتظرنا وقد حصل بالفعل على دقائق لعب وفيرة".

