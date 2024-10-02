نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيب جوارديولا ينتقد لاعبه: سيء جدًا مستواه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن أداء لاعبه الكاي جوندوجان في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام سلوفان براتيسلافا، ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

انتهت مباراة مانشستر سيتي مع سلوفان براتيسلافا بنتيجة أربع اهداف دون رد، وقبلها ووقع في فخ التعادل امام نيوكاسل يونايتد قبلها بالدوري الإنجليزي بعد أداء مخيب.

لم يخسر مانشستر سيتي اي مباراة منذ بداية الموسم ف حقق اربع انتصارات في الدوري ووقع في فخ التعادل مرتين، أما في الدوري الإنجليزي انتصر مباراة وتعادل مرة.

الأسوء على الإطلاق

علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن أداء لاعبه جوندوجان في مباراة نيوكاسل بأنه الاسوء في مسيرته على الإطلاق، لم أراه مطلقًا بتلك الحالة.

أتم حديثه قائلًا إن مستواه أمام سلوفان براتيسلافا هو ما اعرفه عنه منذ اليوم الأول، لاعب رائع ومحوري ومؤثر وله نصيب في تحسين جودة المنظومة في مانشستر سيتي.