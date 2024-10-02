موعد مباراة إنتر ميامي ضد كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق إنتر ميامي لمواجهة نظيره نادي كولومبوس كرو ضمن منافسات بطولة الدوري الأمريكي لهذه النسخة 2024.

موعد مباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في الدوري الأمريكي

وتلعب مباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو مساء غد الخميس الموافق 3 اكتوبر 2024 على ملعب لوور فيلد معقل كولومبوس كرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية وخمس وأربعين دقيقة صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة كولومبوس كرو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024

ولم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث مباريات الدوري الأمريكي ولهذا لن تكون المباراة متوفرة إلا من خلال البث المباشر الخاص بالدوري الأمريكي.