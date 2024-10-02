نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يضم صديق أجولا من سيراميكا كليوباترا وثنائي ضمن الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب صديق أوجولا، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، من الانضمام إلى فريق بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يهدف الأخير إلى تعزيز صفوفه لموسم 2024-2025.

بيراميدز يضم صديق أجولا من سيراميكا كليوباترا وثنائي ضمن الصفقة

وذكر مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة خلال تصريحات صحفية أن "أوجولا سينتقل إلى بيراميدز على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع وجود خيار للشراء في نهاية الإعارة".

كما أشار المصدر إلى أن نادي سيراميكا كليوباترا سيحصل على اللاعبين محمود زلاكا والجنوب أفريقي فخري لاكاي من بيراميدز على سبيل الإعارة كجزء من هذه الصفقة.

جدير بالذكر أن أوجولا انضم إلى سيراميكا كليوباترا في بداية الموسم الماضي قادما من سموحة، حيث وقع عقدا يمتد لثلاثة مواسم.