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أحمد جودة - القاهرة -

أوضح أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الأسباب التي أدت إلى عدم نجاح عودة اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، الذي كان يلعب في الزمالك وانتقل مؤخرا إلى الجزيرة الإماراتي، إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أحمد سليمان يكشف أسباب فشل عودة بن شرقي إلى الزمالك

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات بين الزمالك وبن شرقي، لكنها توقفت في المراحل النهائية، مما أدى إلى انتقال اللاعب إلى الريان القطري.

وفي تصريحات له، قال سليمان: "عندما بدأنا العمل على التعاقدات، وضعنا خطة لدفع جزء كبير من رواتب اللاعبين قبل التعاقد مع صفقات جديدة، وتمكنا قبل مباراة السوبر الإفريقي من دفع 100% من مستحقات اللاعب، وهو إنجاز غير مسبوق".

وتابع سليمان: "ممدوح عباس تكفل بجزء كبير من رواتب اللاعبين، في حين أن بعض اللاعبين لم يتلقوا سوى 60% من مستحقاتهم من الموسم الماضي قبل مجيئنا".

وعن سبب فشل عودة بن شرقي، أشار سليمان إلى أن "الاختلاف في الأمور المالية كان عقبة، حيث كان راتب بن شرقي مرتفعا وسيسبب مشكلات في الفريق الذي يضم عددا من اللاعبين الكبار، وكانت المفاوضات تتم بدافع من بعض مشجعي الزمالك".

واختتم سليمان حديثه بالقول: "طلب بن شرقي الحصول على مليون و300 ألف دولار، بينما عرضنا عليه 600 ألف دولار، وهو ما رفضه، ولكنه بعد ذلك انتقل إلى الريان القطري بنفس المبلغ الذي عرضناه عليه".