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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى، عن منح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، محمد رمضان المدير الرياضي للنادي صلاحيات كُبرى في ملف قطاع كرة القدم بالنادي.

الخطيب يُطالب محمد رمضان بإعادة هيكلة قطاع الكرة ويضع خطة الإنضباط ومنع السهر

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " طلب الخطيب من رمضان تقديم تصوّر شامل عن قطاع الكرة يتضمن الفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات. بخلاف إدارة التعاقدات وغيرها من جميع التفاصيل الخاصة بالقطاع الكروي".

وتابع: "يرغب رئيس الأهلي، تصويب العديد من الأمور الخاطئة في القطاع وتحديدًا في الفريق الأول الذي يشهد حالة من عدم الإستقرار والثقة الزائدة والغرور وعدم الإلتزام داخل وخارج الملعب وهو ما كان سببًا رئيسيًا في خسارة الفريق بطولة السوبر الأفريقي مساء الجمعة الماضية أمام الزمالك ".



وشدد:"طلب رئيس الأهلي من رمضان الجلوس على الدكة في مباريات الأهلي، بهدف إعادة الإتزان لغرفة ملابس الفريق وتوجيه رسالة لجميع اللاعبين بأن العقاب الفوري والقوي سيكون رد سريع لأي لاعب يُقصّر في دوره داخل الملعب".



وواصل: "بالإضافة إلى أي لاعب يعترض على قرارات الجهاز الفني أو يثبت عدم إلتزامه خارج الملعب بالسهر أو التواجد في الحفلات والأماكن العامة دون الحصول على إذن من النادي رغم أن التقاليد والعادات تؤكد أن المدير الرياضي لا يجلس على الدكة في المباريات إلا أن الخطيب إتفق مع محمد رمضان على جلوس الأخير على الدكة من أجل تحقيق الإنضباط في الفريق ".

