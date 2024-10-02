تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لمواجهة نظيره نادي أستون فيلا الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الموسم الحالي من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام بايرن ميونخ

وجاء تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام البافاري يضم كلا من:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: إزري كونسا، دييجو كارلوس، ب أو توريس، لوكاس دينيه.

خط الوسط: أونانا، يوري تيليمانس، ليون بايلي، روجرز، جاكوب رامسي.

خط الهجوم: أولي واتكينز.

ويخوض بايرن ميونخ هذه المباراة بعد فوزه الساحق على دينامو زغرب بنتيجة 9-2 في الجولة الأولى، في المقابل، حقق أستون فيلا انتصارًا كبيرًا على يونج بويز بثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة بايرن ميونخ وأستون فيلا في بطولة دوري أبطال أوروبا

يواجه نادي بايرن ميونخ نظيره أستون فيلا في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025، يلتقي فريق أستون فيلا الإنجليزي مع نظيره بايرن ميونخ الألماني.

وتقام مباراة بايرن ميونخ مع استون فيلا مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب "فيلا بارك" معقل النادي الإنجليزي.

وتذاع مباراة أستون فيلا وبايرن ميونخ في دوري الأبطال على شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

تعد هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا مختلفة، حيث تم استحداث نظام جديد بمشاركة 36 فريق، مقسمة إلى 4 تصنيفات، يشمل النظام الجديد إقامة دوري بدلًا من المجموعات، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات، موزعة على 4 مباريات على أرضه و4 خارجها.

وسيتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة للدور الثاني، بينما سيلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا لتحديد 8 فرق إضافية.