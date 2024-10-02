نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: عمر جابر كان يستحق التواجد في قائمة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن اختيارات قائمة منتخب مصر قبل مواجهتي موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وصرح شوبير خلال برنامجه الإذاعي قائلًا: "عمر جابر قدم مستوى جيدًا مع الزمالك في الموسم الماضي."

وتابع: "كما ظهر بصورة مميزة في مباراة السوبر الأفريقي ضد الأهلي، وهذا يجعله يستحق التواجد ضمن صفوف المنتخب."

وأعرب شوبير عن استغرابه قائلًا: "منتخب مصر بحاجة إلى إمكانيات عمر جابر من الناحية الفنية، وأتفاجأ بعدم استدعائه للمعسكر القادم."