الرياضة

شوبير: عمر جابر كان يستحق التواجد في قائمة منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن اختيارات قائمة منتخب مصر قبل مواجهتي موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وصرح شوبير خلال برنامجه الإذاعي قائلًا: "عمر جابر قدم مستوى جيدًا مع الزمالك في الموسم الماضي."

وتابع: "كما ظهر بصورة مميزة في مباراة السوبر الأفريقي ضد ، وهذا يجعله يستحق التواجد ضمن صفوف المنتخب."

وأعرب شوبير عن استغرابه قائلًا: "منتخب مصر بحاجة إلى إمكانيات عمر جابر من الناحية الفنية، وأتفاجأ بعدم استدعائه للمعسكر القادم."

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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