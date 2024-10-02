الرياضة

شوبير يكشف كواليس استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن السبب وراء استبعاد إمام عاشور، لاعب وسط النادي ، من قائمة منتخب مصر قبل مباراتي موريتانيا.

وقال شوبير في تصريحاته الإذاعية: "إمام عاشور تعرض لإصابة في المعسكر السابق، وكان بإمكانه المشاركة رغم الإصابة."

وتابع: "عاشور لاحظ خلال التدريبات أن حسام حسن لا يعتمد عليه بشكل أساسي، ما دفعه لطلب مغادرة المعسكر."

واختتم: "مستوى إمام عاشور في الوقت الحالي لا يؤهله للتواجد ضمن صفوف المنتخب."

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مريم الجابري

مريم الجابري

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