نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يتحدث عن أسباب استبعاد ثلاثي المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن خروج عدد من اللاعبين من حسابات المنتخب المصري بقيادة حسام حسن، وذلك قبل المواجهتين المقبلتين ضد موريتانيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

وصرح شوبير في برنامجه الإذاعي قائلًا: "أحمد حجازي من المستبعد أن يكون ضمن خطط حسام حسن في الفترة المقبلة بعد الأزمة التي وقعت في المعسكر الأخير."

وأضاف: "محمد النني أيضًا لن يكون له دور في تشكيل منتخب مصر الأساسي حاليًا."

واختتم حديثه قائلًا: "عمر كمال عبد الواحد لا يشارك بانتظام مع المنتخب، لذا من المنطقي أن يخرج من حسابات حسام حسن."