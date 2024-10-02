تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد اليوم الأربعاء فريق يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره لايبزيج الألماني، في اللقاء الذي يقام على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق يوفنتوس المباراة بعدما نجح في الفوز على نظيره أيندهوفن الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، حيث أنه يسعى لتحقيق فوزا اليوم والخروج بالعلامة الكاملة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة لايبزيج ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق صافرة حكم بداية مباراة لايبزيج ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث تلعب المواجهة على ملعب "ريد بول أرينا".

القنوات الناقلة لمباراة لايبزيج ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

ويمكنك مشاهدة مباراة لايبزيج ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، عبر شاشة قنوات:beIN Sports HD 4.

Cosmote Sport 7 HD

Arena Sport 1 HD Serbia

Arena Sport 5 HD Croatia

Digi Sport 4 HD Romania

SuperSport Variety 2

TNT Sports 6

معلق مباراة لايبزيج ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

وأسندت شبكة القنوات أبي أن سبورتس مهام التعليق على مباراة يوفنتوس ضد لايبزيج لصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

تشكيل يوفنتوس المتوقع

حراسة المرمى: جريجوريو.

خط الدفاع: سافونا، كالولو، بريمير، كامبياسو.

خط الوسط: ماكيني، لوكاتيلي، كووبميينيرز.

خط الهجوم: يلدز، جونزاليس، دوسان فلاهوفيتش.