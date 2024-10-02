تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد الجماهير لمشاهدة مواجهة مثيرة تجمع بين أستون فيلا الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، والتي تقام اليوم الأربعاء على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا للموسم 2024-2025.

ويخوض نادي بايرن ميونخ الألماني مباراة اليوم للحفاظ على سلسة انتصاراته، في حين يطمح أستون فيلا الإنجليزي في تعزيز نتائجه في البطولة الأوروبية.

موعد مباراة بايرن ميونخ وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

تترقب الجماهير وعشاق كرة القدم في جميع انحاء العالم انطلاق المباراة التي تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وأستون فيلا الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

من المقرر أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "فيلا بارك".

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

من المتوقع أن يضم تشكيل بايرن ميونخ كلا من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز، مين جاي كيم، أوباميكانو، رافاييل جيريرو.

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش، جوشوا كيميتش، سيرج جنابري.

خط الهجوم: جمال موسيالا، مايكل أوليز.

ويعتبر مانويل نوير قائد الفريق، من أهم عناصر اللقاء، حيث يمتلك خبرة كبيرة في المباريات الأوروبية، في حين يعد جمال موسيالا أحد أبرز المواهب الشابة، ومن المتوقع أن يقدم أداء مميز في هذه المواجهة.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وأستون فيلا

وتاريخيًا، التقى أستون فيلا وبايرن ميونخ مرة واحدة في السابق، حيث حقق أستون فيلا الفوز في نهائي بطولة أوروبا للأندية البطلة عام 1982، وهذا اللقب يُعتبر الوحيد للفريق الإنجليزي في هذه البطولة حتى الآن.

يتميز بايرن ميونخ بسجل قوي في مواجهاته أمام الفرق الإنجليزية، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة من آخر 10 مباريات له في دوري الأبطال ضد الفرق الإنجليزية، وكانت تلك الهزيمة أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي موسم 2022-2023.