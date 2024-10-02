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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى إستقرار إدارة نادى الزمالك على إشراف حسين لبيب رئيس النادي على ملف تجديد عقد نجم الفريق عبدالله السعيد لموسم آخر إضافي.

إدارة الزمالك تكلف حسين لبيب لتجديد عقود عبدالله السعيد وزيزو

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " تولى حسين لبيب أيضا ملف تجديد عقد زيزو نجم الزمالك الأول في الفترة المقبلة.

ورحب جوزيه جوميز مدرب الزمالك في وقت سابق بقرار تجديد عقد عبدالله السعيد والذي بات من أهم العناصر التي ساهمت في حصد لقب السوبر الافريقي ".