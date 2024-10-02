بيراميدز يمنح مصير إبراهيم عادل بيد المدير الفنى للمشاركة فى المباريات

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى إتفاق مسئولو نادي بيراميدز مع كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني على منحه الحق الفني الأصيل في مشاركة إبراهيم عادل نجم الوسط في المباريات بشكل أساسي.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " مشاركة إبراهيم عادل من عدمه عند بدء الموسم بعد فترة غياب على خلفية فشل صفقة انتقاله إلى صفوف خيتافي الإسباني بيد الجهاز الفنى لفريق بيراميدز عقب الوقوف على مستوى اللاعب فنيا وبدنيا فى التدريبات الجماعية ".

وقرر مسؤولو نادي بيراميدز إقامة معسكر إعداد خارجي استعدادًا للموسم الكروي الجديد، المقرر انطلاقه نهاية شهر أكتوبر المقبل.

موعد بداية معسكر بيراميدز الخارجي

سيبدأ المعسكر في تركيا في 4 أكتوبر، ويمتد على مدار 13 يوما، سيخوض من خلاله عدد من المباريات الودية، وذلك من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

ويقترب بيراميدز من الحصول على التصنيف الثاني في الأندية المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بناء على تصنيف آخر خمس سنوات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

من جهته، تأهل الأهلي للتصنيف الأول بصفته حامل اللقب في النسخة الماضية، مما يزيد من احتمالية مواجهته لبيراميدز في دور المجموعات، إذا وقع الفريقان في مجموعة واحدة بعد القرعة المقررة في 7 أكتوبر.