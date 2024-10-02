عرابى: اختيار رمضان لمنصب المدير الرياضى موفق للغاية.. منح اللاعبين راحة من إختصاص الجهاز الفنى فقط

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أحمد جودة - القاهرة - صرح أسامة عرابى المدرب العام السابق للأهلى ومنتخب مصر ان اختيار محمد رمضان لمنصب المدير الرياضى بالقلعة الحمراء قرار موفق للغاية.

عرابى: اختيار رمضان لمنصب المدير الرياضى موفق للغاية

وأوضح أسامة عرابى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " شخصية محمد رمضان قوية للغاية وسوف يقوم بوضع الإلتزام داخل الفريق حيث سبق لى العمل معه داخل قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء".

وعلق أسامة عرابى على قرار منح مارسيل كولر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات قائلا " قرار منح اللاعبين راحة من اختصاصات المدير الفنى فقط حيث الشخص الوحيد الذى يعلم ماذا يحتاح اللاعبين من راحة أو خوض تدريبات ".