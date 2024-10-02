انت الأن تتابع خبر غرامة 10 آلاف جنيه لرئيس نادٍ رياضي بتهمة سب محامٍ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت محكمة قصر النيل الجزئية في مصر حكمًا بتغريم رئيس مجلس إدارة نادٍ رياضي شهير مبلغ 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بتهمة سب وقذف المحامي الدولي حسام أمين الديب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وكان الديب، الذي شغل سابقًا منصب مستشار الشؤون القانونية بنادي الجزيرة، قد تقدم ببلاغ ضد رئيس النادي بعد نشره معلومات تحمل قذفًا على مواقع التواصل. وبعد إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية، جاء الحكم بإلزام رئيس النادي بدفع الغرامة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة للفصل فيها .