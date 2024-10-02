نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني مع بنفيكا البرتغالي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتلعب مباراة أتلتيكو مدريد وبنفيكا اليوم في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق صافرة بداية مباراة أتلتيكو مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبنفيكا

وتذاع مباراة أتلتيكو مدريد أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.