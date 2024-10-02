نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة ريال مدريد ضد ليل في دوري أبطال أوروبا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مع ليل الفرنسي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وليل في دوري أبطال أوروبا عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليل

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام ليل في دوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأسندت مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق علي الكعبي عبر قناة bein sports 1.