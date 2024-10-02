موعد مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق الساحرة المستديرة، عن موعد مباراة ليفربول ضد بولونيا، التي تقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد بولونيا في دوري أبطال أوروبا

ويتقابل اليوم الأربعاء فريق ليفربول ضد بولونيا على ملعب "أنفيلد"، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة حكم بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بولونيا في دوري أبطال أوروبا

وتذاع مباراة ليفربول ضد بولونيا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لنقل لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وتحديدًا bein Sports 2HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.