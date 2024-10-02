نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الأربعاء الثاني من شهر أكتوبر، العديد من المباريات المميزة حول العالم، حيث تقام مباريات نارية في البطولات الأوروبية والاسيوية على مستوى بطولتي دوري الأبطال.

وتستكمل منافسات مباريات دوري أبطال أوروبا في الجولة الثانية، وستكون أبرز المباريات بين فريقي استون فيلا وبايرن ميونخ الألماني.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كل البطولات

- مباريات دوري أبطال أوروبا

شاختار دونيتسك X أتالانتا – 7.45 مساء

جيرونا X فينورد – 7.45 مساء - beIN Sports HD 2

أستون فيلا X بايرن ميونخ – 10 مساء - beIN Sports HD 3

لايبزيج X يوفنتوس – 10 مساء

ليل X ريال مدريد – 10 مساء - beIN Sports HD 1

ليفربول X بولونيا – 10 مساء - beIN Sports HD 2

بنفيكا X أتلتيكو مدريد – 10 مساء - beIN Sports HD 5

شتورم جراتس X كلوب بروج – 10 مساء - beIN Sports HD 9

دينامو زغرب X موناكو – 10 مساء - beIN Sports HD 8

- مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

أسطنبول باشاك شهير X رابيد فيينا – 5.30 مساء

فيتوريا جيماريش X سيلجي – 5.30 مساء

- مباريات دوري أبطال أسيا للنخبة

يوكوهاما إف مارينوس X أولسان هيونداي – 1 ظهرًا - beIN Sports AFC 1 HD

فيسيل كوبي X شاندونج تايشان – 1 ظهرًا - beIN Sports AFC HD

- مباريات دوري أبطال أسيا 2

ناساف كارشي X شباب الأهلي – 5 مساء

رافشان X الوكرة – 5 مساء

الحسين إربد X الكويت – 7 مساء

التعاون X القوة الجوية – 9 مساء