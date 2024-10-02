نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل مباريات الجولة الثانية في بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر، حيث تقام العديد من المباريات النارية بين كبار الأندية الأوروبية.

ويحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على حساب فريق ليل الفرنسي، بينما يستضيف فريق أستون فيلا منافسه فريق بايرن ميونخ الألماني على ملعب أليانز أرينا.

وتذاع كل مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

شاختار دونتسك × أتالانتا - 8:45 مساءً.

جيرونا × فينورد - 8:45 مساءً.

شتوم جراتس × كلوب بروج - 10:00 مساءً.

لايبزج × يوفنتوس - 10:00 مساءً.

ليفربول × بولونيا - 10:00 مساءً.

ليل × ريال مدريد - 10:00 مساءً.

دينامو زغرب × موناكو - 10:00 مساءً.

بنفيكا × أتلتيكو مدريد - 10:00 مساءً.

أستون فيلا × بايرن ميونخ - 10:00 مساءً.