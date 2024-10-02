نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يفتح ملف تجديد عقد الشناوي مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح محمد رمضان المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملف تجديد عقد النجم الدولي محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر، والذي بات على أعتاب الانتهاء.

محمد رمضان يفتح ملف تجديد عقد الشناوي

وكشف الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمد رمضان المدير الرياضي الجديد لفريق الأهلي، فتح ملف تجديد عقد محمد الشناوي، والذي سينتهي عقده مع نهاية الموسم المقبل".

وأضاف:" محمد رمضان يشرف كذلك على ملف الصفقات، وتجديد عقود اللاعبين، ولذلك سيعقد جلسة مع محمد الشناوي، من أجل الاتفاق على تجديد عقده".

واختتم كريم رمزي:" النادي الأهلي يرى أن الشناوي تعرض لانتقادات كثيرة في الفترة الماضية، ولكنه أحد العناصر الأساسية في الفريق، ويود مسئولي النادي تجديد عقده، حتى لا يرحل بشكل مجاني بعدما تلقى عروض سعودية عديدة".