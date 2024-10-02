نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: أزمة الزمالك مع أكينولا مستمرة واللاعب يرفض الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن مساعي نادي الزمالك للتخلص من المهاجم البنيني سامسون أكينولا، في ظل عدم مشاركته وحاجة الفريق لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الحالي.

شوبير: أزمة الزمالك مع أكينولا مستمرة واللاعب يرفض الرحيل

وفي تصريحاته الإذاعية عبر برنامجه على "أون تايم سبورتس إف إم"، قال شوبير: "تستمر مشكلة الزمالك مع سامسون أكينولا، حيث يضغط النادي من أجل رحيله، لكن اللاعب مصمم على البقاء لأنه يعيش بشكل مريح هنا."

وأضاف: "هناك سؤال يطرح نفسه: من الذي تعاقد مع أكينولا وبأي ثمن؟ وهل تمت الصفقة بصورة صحيحة، أم أن هناك بعض الأخطاء؟ أكينولا جاء من الدوري الفنزويلي، الذي لا يحظى بمتابعة واسعة."

وتابع شوبير: "من المهم أن نحصل على إجابات بشأن هذه الأسئلة، خاصة بعد كل الحديث السابق حول الشفافية والنظافة في الأمور المالية، نحتاج إلى معرفة المزيد عن أكينولا والصفقات التي تمت وما إذا كانت هناك أموال كبيرة قد أنفقت."

واختتم شوبير قائلًا: "وأخيرا، هل سيستطيع الزمالك التخلص من أكينولا بسهولة؟ أعتقد أن الأمر سيكون صعبا."