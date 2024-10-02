مانشستر يونايتد يستهدف التوقيع مع نجم ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - تعمل إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لبدء التحرك نحو أحد الصفقات التي تضعها الإدارة كهدف رئيسي في الميركاتو القادم، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي، تحسبا لرحسل محتمل لبعض النجوم.

وأبدى إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد رغبته في عدم تواجد بعض الأسماء في قائمة الشياطين الحمر هذا الموسم، حيث طالب بتسويقهم في الفترات القادمة وضم صفقات جديدة.

- مانشستر يونايتد يستهدف زوبيميندي

ويراقب مسؤولي العملاق الإنجليزي، صفقة مميزة من داخل أحد أندية البريميرليج، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط الوسط.

وكشف موقع فوتبول انسايدر الإنجليزى، عن تحرك نادي مانشستر يونايتد، لحسم صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني مارتن زوبيميندي، نجم نادي ريال سوسيداد.

وتابع، أن جاء مقترح التعاقد مع نجم سوسيداد بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في المواسم الأخيرة مع فريقه، حيث أصبح هدف للعديد من أندية كبار أوروبا.

وبذكر أن، كان زوبيميندي هدفا رئيسيا لكل من برشلونة وليفربول، حيث حاولوا في وقت سابق التعاقد مع اللاعب، إلا أن إدارة فريقه رفضت تلك العروض.