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أحمد جودة - القاهرة - أشاد أحمد كشري نجم الأهلي السابق بقرار إدارة القلعة الحمراء بتعيين محمد رمضان في منصب المدير الرياضي، مشيرًا إلى أنه سعيد للغاية لأنه شخصية جديرة بالاحترام، وكان وراء التعاقد معه للأهلي عندما كان مديرًا للكرة في وقت سابق، وتخرج من تحت يديه إداريين مميزين مثل سيد عبدالحفيظ.

أحمد كشري: محمد رمضان إضافة كبيرة للأهلي

وقال كشري عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "وجود محمد رمضان مكسب للنادي الأهلي، وسيمنح النادي ميزة الحسم في بعض الأمور، ولاعبي الأهلي ملتزمين، ولكن الاندماج مع السوشيال ميديا يكون خارج عن النظام الذي يخص القلعة الحمراء".

وأضاف: "مارسيل كولر قد يكون لديه بعض التحفظات على وجود مدير كرة في الأهلي، وبالتأكيد محمد رمضان إضافة قوية وشخصية إدارية معينة، والمدير الفني هو رئيس الجهاز بالكامل، ولا اعتقد أن مارسيل كولر سيكون له رد فعل قوي تجاه قرار تعيين مديرا رياضيًا بالنادي الأهلي".

وزاد: "الأهلي مر عليه العديد من المدربين الأجانب لم يحدث اعتراض مطلقًا على وجود مدير كرة إلا في حال وجود حدث معين، وأعتقد أن لو حدث جلسة بين محمد رمضان مع كولر سوف يتم الاتفاق على كل التفاصيل".

وواصل: "أفضل شخصية جديرة بالمنصب بالفعل هو محمد رمضان وأعرفه جيدًا من خلال عمله وسيضيف الكثير للأهلي".

وأشار إلى أن الأهلي خسر بطولة كأس السوبر الإفريقي ولم يكن في حالته الفنية ولم يمنح المنافس الاهتمام المطلوب وكان اللاعبين بعيدين عن التركيز وفي حالة استهتار شديدة، وكان يجب أن يركز كولر على العمل النفسي وهذا لم يحدث، بينما جوميز استغل الثقة الزائدة وعمل جيدا مع لاعبيه وشحن الفريق نفسيا واستطاعوا الانتصار في النهاية.

وأكمل: "هناك لاعبين في الأهلي مستواهم متراجع بسبب التعالٍ مؤخرًا، وكرة القدم تحتاج للتركيز واحترام المنافس، ومن حق الزمالك ومسئوليه الاحتفال بالسوبر، ولاعبي الأهلي بالتأكيد سوف يشعرون بالتقصير في حق جماهيرهم وناديهم، وحال وجود مواجهة مقبلة في السوبر المصري سيكون الأمر مختلف وسيظهر الأهلي بشكل شرس".

وأتم: "كولر لا بد أن يعمل نفسيا مع لاعبيه بشكل أفضل، من أجل التتويج بكأس السوبر المصري وتعويض الاخفاق الأخير، ولكن المواجهات ستكون قوية للغاية والمباريات صعبة، لكن الأهلي والزمالك قد يكونا الفريقين الأجهز من سيراميكا وبيراميدز".