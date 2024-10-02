الرياضة

محمد إبراهيم: عبد الله السعيد هو الأفضل في مصر ويبدو كأنه في عمر 24 عامًا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إبراهيم: عبد الله السعيد هو الأفضل في مصر ويبدو كأنه في عمر 24 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد إبراهيم لاعب البنك إن عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر ويستحق لقب نمبر وان مشيرا ان مستواه يجعله يبدو  إنه في عمر ال 24 عاما.

محمد إبراهيم: عبد الله السعيد هو الأفضل في مصر

أضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور:" أوقات نشعر بالزهق من كرة القدم بسبب تلاحم المواسم وقلة الإجازات".

واكمل:"  القندوسي لاعب كبير  ومهاري واستمتعت باللعب بجواره في البنك الأهلي ولاعب ملتزم في التدريب وبسبب ذلك لتضم للمنتخب الجزائري".

وواصل:" عبد الله السعيد افضل لاعب في الدوري المصري وقدم موسم استثنائي وتشعر إنه عنده 24 عام وزيزو ايضا".

وتابع:" عبد الله السعيد مستواه ثابت وإمام عاشور مقدم موسم رائع مع النادي الأهلي وكذلك مهند لاشين مع بيراميدز  أفضل رقم 6 في مصر ومحمد عبد المنعم من افضل المدافعين".

الكلمات الدلائليه
محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا