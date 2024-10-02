محمد إبراهيم: رحيلى عن الزمالك لم يكن بإرادتي ولا أعلم السبب حتى الآن

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب محمد إبراهيم لاعب نادي البنك الأهلي، عن امتنانه لنادي الزمالك فهو صاحب الفضل عليه بعد الله فيما وصل إليه حتى الآن.

محمد إبراهيم: رحيلى عن الزمالك لم يكن بإرادتي

وأضاف خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "عندما غادرت نادي الزمالك كنت موقع خمس سنوات ورحلت في الموسم الرابع إلى مصر المقاصة، لانني شعرت بحاجتي للمشاركة في المباريات".

وأضاف: "ربنا كرمني في مصر المقاصة، وقدمت ٦ أشهر مع كابتن إيهاب جلال ووصل عروض كثيرة لي بعدها".

وأختتم:" لم أطلب الرحيل عن الزمالك ولم أفتعل أي مشاكل ولا أعلم سبب رحيلي حتى الآن، الجماهير حتى الأن تسألني عن سبب رحيلي عن الفريق".