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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه قرر إيقاف عضو بالنادي بشكل دائم بعدما ألقى مقذوفات على تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، في مباراة الديربي التي جمعتهما في مطلع الأسبوع.

أتلتيكو مدريد يقرر إيقاف أحد أعضائه

ووفقا لبيان أصدره النادي على موقعه الإلكتروني فإن أتلتيكو يعمل مع الشرطة لتحديد هوية المشاغبين الأخرين وإبعادهم. وذكرت إذاعة "كادينا كوب" أن ما يقرب من 60 مشجعا كانوا مشاركين في الأمر.

وخلال المباراة التي أقيمت يوم الأحد، تم إلقاء الزجاجات والولاعات وأشياء أخرى على كورتوا، حارس أتلتيكو مدريد السابق، من قبل جماهير أتلتيكو.

وفي منتصف الشوط الثاني، توقفت المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1 لما يقرب من 20 دقيقة.

وينوي أتلتيكو إعادة صياغة لوائح ملعبه بحيث لا يتم السماح بارتداء أشياء أو ملابس داخل الملعب تمنع التعرف على وجه الشخص.

وأضاف البيان أن النادي ملتزم بالقضاء على جميع أشكال العنف.