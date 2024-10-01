نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي أمام الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الشرطة العراقي بعد قليل بستاد الأمير فيصل بن فهد في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة الهلال السعودي والشرطة العراقي

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال السعودي والشرطة العراقي مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال أمام الشرطة

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كانسيلو، البليهي، كوليبالي، لودي.

خط الوسط: سافيتش، نيفيز، ليوناردو.

خط الهجوم: مالكوم، الدوسري، ميتروفيتش.

ترتيب الهلال السعودي والشرطة العراقي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع بجدول ترتيب القسم الغربي برصيد ثلاث نقاط بعد فوز ولم يتعادل أو يخسر بينما يأتي الشرطة العراقي في المركز السابع برصيد نقطة حيث تعادل مرة ولم ينتصر أو يهزم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشرطة

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.