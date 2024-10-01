نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يوافق على رحيل نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب قرار بالموافقة على رحيل نجم الفريق سيد عبد الله نيمار في فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

سيد نيمار يقترب من الرحيل عن الزمالك

ووفقا لمصدر داخل الزمالك فإن إدارة الزمالك وافقت على رحيل سيد عبد الله نيمار وجاء ذلك بعد استطلاع رأي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك والذي وافق على رحيل نيمار لعدم الحاجة إلى خدماته.

وأكد المصدر أن نيمار سيرحل عن الزمالك على سبيل الإعارة ولم تحسم وجهته المقبلة حتى الآن في ظل امتلاكه العديد من العروض أهمها المصري والاتحاد السكندري.

يذكر أن الزمالك تمكن تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز من خطف لقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف عن طريق ركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المملكة العربية السعودية.

ومنح جوميز لاعبي الزمالك راحة سلبية لمدة أسبوع بداية من اليوم وقبل مواصلة التدريبات استعدادا للموسم الجديد ولبطولة الدوري والسوبر المحلي.